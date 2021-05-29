شكرا لقرائتكم خبر عن آية مدني نائبة التنسيقية توضح أهمية دور لجنة اللاعبين في الاتحادات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى النسخة العاشرة من المنتدى الدولى للرياضيين 2021، والذى عقدته اللجنة الأولمبية الدولية على مدار يومى 26 و27 يونيو.

ومثلت آية مدني قارة أفريقيا خلال حلقة نقاشية عبر الفيديو أدارتها كيرستى كوفنترى رئيس لجنة اللاعبين التابعة للجنة الأولمبية الدولية، والتى دعت فيها عضوًا من أعضاء لجنة الرياضيين من كل قارة من القارات الخمس، لتلخيص نتائج المناقشات وورش العمل التى تمت يومى 21 و 22 من الشهر الجارى على هامش المنتدى، والتى حاضرت فيها آية مدنى الأعضاء المشاركين من أفريقيا.

وتحدثت النائبة آية مدنى خلال المناقشات حول كيفية تجنب المنشطات والبعد عنها وأهمية دور لجنة اللاعبين وكيفية إنشاء لجنة لاعبين فى اللجان الأولمبية المحلية والاتحادات الدولية، إلى جانب حديثها حول كيفية جعل لجنة اللاعبين نشطاء، مشيرة إلى ان كل الأعضاء باللجنة لهم مشاركات ملموسة.

وذكرت أن هناك منحة تقدمها اللجنة الأولمبية الدولية لكل اللجان الأولمبية المحلية قيمتها 10 آلاف دولار، تستطيع أى لجنة لاعبين فى أى دولة أن تقدم عليها وتستفيد منها، متابعة أنها كرئيسة لجنة اللاعبين فى اللجنة الأولمبية المصرية، تقدمت على هذه المنحة واستطاعت الحصول عليها والاستفادة منها.

وأشارت مدنى إلى أن هذا الأمر أدى إلى زيادة الثقة والاهتمام بلجنة اللاعبين داخل اللجنة الأولمبية المصرية، إلى جانب أنه أعطى صورة عن اللجنة بأنها نشيطة وتعمل بكل طاقتها من أجل الاهتمام باللاعبين، ونشر أهمية الحركة الأولمبية فى مصر وهو ما مكنا من تنظيم المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين والدوليين المصريين.