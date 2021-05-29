صحة بورسعيد: إصابات الفريق الطبي بكورونا تكاد تكون منعدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال دكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إن إصابات الفريق الطبي تكاد تكون منعدمة بالموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأشار "أبوهاشم"، في تصريحات صحفية، إلى أن ذلك بسبب التدريب المستمر والخبرة التي اكتسبوها في التعامل مع الحالات، بالتزامن مع تلقي اللقاح الذي كان له دور كبير في حماية الفرق الطبية.

وأكد أن هناك اهتمام كبير من وزيرة الصحة بالتدريب من خلال تواصل مستمر، واجتماعات يومية للتشديد على التدريب المستمر لكافة أعضاء الفريق الطبي، معتمدين على التدريب "أون لاين".