مصرع طالب وإصابة آخر في انقلاب دراجة نارية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه وأصيب أخر، اليوم السبت، في حادث مروري، بالبلينا جنوب محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا، إشارة من المستشفى المركزي، بوصول كل من "عبدالحليم. م" 17 عامًا، طالب ويقيم بناحية العوكلية، "عبدالرحمن. ا" 18 عامًا، طالب ويقيم بندر البلينا، مصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، وجرى تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، وتوفى الأول عقب وصوله.

وأفاد والد الأول وخال الثاني "أحمد. س"، أنه أثناء استقلال المذكورين دراجة بخارية قيادة الأول بالطريق الزراعي الغربي ببندر البلينا، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها على جانب الطريق ووفاة الأول وإصابة الثاني، ونفيا الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.