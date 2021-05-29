"6 طلاب في لجنة ذوي القدرات".. التعليم تكشف آخر استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة -

كتب- محمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، إن امتحانات المرحلة الإعدادية تجرى على المستوى المحلي لكل محافظة، وجرى التنسيق بين الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والمحافظين بشأن بعض الإرشادات التي تعقد الامتحانات بناءً عليها في جو آمن.

وأضافت عبدالسلام، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على التليفزيون المصري، اليوم السبت، أن اللجان يجرى تعقيمها بشكل مستمر وسيخضع الطلاب لكشف حراري قبل دخول اللجان وتحقيق التباعد بين الطلاب، بالإضافة إلى تخصيص لجان عزل، وإذا شعر الطالب بأي مشكلة صحية قبل الامتحان يمكن لولي أمره التوجه إلى الإدارة التعليمية، على أن يخوض الطالب امتحانا تكميليًا.

وذكرت رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، أن تعداد الطلاب في اللجنة قبل جائحة فيروس كورونا كان 21 فردًا، لكنها لن تتجاوز 14 طالبًا في ظل الجائحة، و6 طلاب في امتحانات ذوي القدرات الخاصة ودبلوم الصم، مشيرة إلى أن بكل لجنة دائرة صحية لمتابعة حالة الطلاب بشكل مستمر أثناء فترة الامتحانات.