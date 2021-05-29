مصرع عامل تناول الحبة القاتلة بطريق الخطأ في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه، اليوم السبت، متأثرًا بإصابته عقب تناوله قرص حفظ الغلال، بناحية قرية مشطا بطما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء جلال أبو سيحلى، مساعد مدير الأمن لقطاع الشمال بورود إشارة من مستشفى طما المركزي بوصول "محمد. أ" عامل ويقيم بناحية قرية مشطا جثة هامدة.

وأفاد والده تناول نجله قرص لحفظ الغلال بالمنزل عن طريق الخطأ، ما نتج عنه وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.