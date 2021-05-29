"الاتصالات" توقع 4 شراكات جديدة لتعزيز المهارات التكنولوجية للطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء حجاج:

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإعلان عن شراكات جديدة وتوقيع مذكرات تفاهم بين الوزارة وأربعة من كبرى الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا العاملة في مصر ضمن مبادرة بُناة مصر الرقمية، وهم شركة دِل تكنولوجيز، وفودافون مصر، وكاسبرسكى، وهواوي تكنولوجيز بهدف تعزيز مهارات الشباب الملتحقين بمبادرة بُناة مصر الرقمية.

وكانت وزارة الاتصالات أطلقت مبادرة "بُناة مصر الرقمية" لتنمية قدرات المتفوقين من خريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات ليحظوا بمقتضاها على درجة الماجستير المهني في إحدى التخصصات المتعمقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال وزير الاتصالات في بيان صحفي اليوم السبت إن بناء القدرات يعد أحد أهم محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وذلك في إطار العمل على خلق قاعدة عريضة من الكفاءات المتعمقة والمتدربة في كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وتعزيز مكانة مصر على خريطة هذه الصناعة.

وأضاف في البيان أن مبادرة بُناة مصر الرقمية تهدف إلى إعداد نخبة متميزة من المتخصصين في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال برنامج تعليمي متكامل على أربعة محاور حيث يتم خلاله التعاون مع كبرى الجامعات الدولية لتنمية المهارات الشخصية بالتعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات الدولية العاملة في مجالات تنمية المهارات الإدارية، وكذلك التعاون مع كبرى الشركات المتخصصة لتنمية القدرات اللغوية ليتمكن الشباب من التواصل مع غيرهم من مختلف دول العالم.

ويتمثل المحور الرابع في المبادرة في إتاحة التدريب العملي الذي يتطلب إقامة شراكات مع الشركات العالمية الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب وزير الاتصالات فإن هذا التعاون ستحقق منفعة مشتركة لكافة عناصر المنظومة؛ سواء على مستوى الشباب الذي يتلقى تدريًبا على أعلى مستوى، والقطاع الحكومي الذي يستفيد من مخرجات المبادرة والتي تتمثل في خلق جيل جديد ومتميز ومتخصص في مختلف علوم وتخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك الشركات المحلية والناشئة والكبرى العاملة في مصر من خلال توافر كوادر مدربة ومكتملة المهارات تلبي متطلبات سوق العمل المحلى وقادرة على المنافسة في السوقين الإقليمي والعالمي.

وقال طارق هيبة مدير عام شركة «دِل تكنولوجيز» في مصر إن الشركة تستهدف خلق تقنيات لدفع عجلة التقدم البشري وأن الشركة ملتزمة بتحقيق رؤية الدولة نحو تنويع الاقتصاد عبر البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات والابتكار.

وتهدف مذكرة التفاهم مع وزارة الاتصالات إلى دعم مبادرة بُناة مصر الرقمية؛ والتي تهدف إلى مساعدة الطلاب على تطوير المهارات الأساسية في المجالات الناشئة مثل علوم البيانات وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، بحسب هيبة.

وقال محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، إن دور الشركة في المبادرة يسهم بشكل مباشر في بناء قدرات الشباب الجامعي المشارك في المبادرة ليكونوا جاهزين لسوق العمل وللوظائف المستقبلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وتقدم فودافون مصر في هذه المبادرة برامج تدريبية عملية للمشاركين في المبادرة من خلال خبراء من شركة فودافون مصر وأكاديمية فودافون للتعلم في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والعديد من مجالات التقنية الحديثة، بالإضافة إلى تطوير حاضنات الأعمال الداعمة للشركات الناشئة وتقديم استشارات تقنية ورعاية وتمويل لمشروعات التخرج، والتواصل وتبادل المعرفة من خلال منصات فودافون المختلفة.

وذكر البيان أن الشراكة مع شركة كاسبرسكى تهدف إلى تزويد الشباب المصري بمهارات الأمن الرقمي والتدريب الذي يحتاجونه ليصبحوا متخصصين في هذا المجال الحيوي ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ في ظل تزايد التهديدات الرقمية مع التطور التكنولوجي.

فيما يهدف التعاون مع شركة هواوي تكنولوجيز إلى تقديم دورات تكنولوجية توعوية لطلاب المبادرة، بالإضافة إلى توفير مسار تدريبي على علوم الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات الضخمة والحوسبة السحابية وأمن الشبكات، وتوفير المحتوى الأكاديمي والتدريب العملي في المختبرات الافتراضية، فضلًا عن تفعيل التواصل بين الشركات وخريجي مبادرة " بُناة مصر الرقمية" من خلال تنظيم معارض التوظيف لمساعدة الخريجين في إيجاد فرص عمل متميزة.