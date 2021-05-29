أنقذه الأهالي.. مريض نفسي يقفز في مياه النيل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنقذ عدد من أهالي سوهاج، اليوم السبت، شابًا ألقى بنفسه في نهر النيل من أعلى كوبري "دارالسلام – جرجا"، من الغرق.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة دارالسلام بإلقاء أحد الأشخاص نفسه بنهر النيل من أعلى كوبري "دارالسلام – جرجا".

بالانتقال والفحص تبين، إلقاء "رشوان. ا" 21 عامًا عامل، ويقيم بناحية

نجع عويس بجرجا نفسه بنهر النيل، إلا أن بعض الأهالي تمكنوا من إنقاذه.

وأفاد شقيقه "إسماعيل" 26 عامًا، عامل، أن شقيقه يعاني من مرض نفسي ويعالج لدى أحد الأطباء النفسيين، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.