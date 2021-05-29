فرنسا / طعن ضابطة بسكّين داخل مركز شرطة قرب مدينة "نانت"

اسماعيل عبد الحي - أطلقت الشرطة الفرنسية عملية أمنية في مسعى لإلقاء القبض على شخص طعن بسكين ضابطة في الشرطة في بلدة لا شابيل سور إيردر قرب مدينة نانت.

وأفادت قناة BFM TV بأن منفذ الهجوم دخل صباح اليوم الجمعة، مركزا للشرطة في البلدة وطعن الضابطة عدة مرات، ما أسفر عن إصابتها بجروح بليغة.

وأشارت القناة إلى أن الجاني تمكن خلال الإعتداء من الإستيلاء على سلاح الضابطة ثم فر من موقع الحادث.

ولفتت القناة إلى أن منفذ الهجوم بعد الفرار من مركز الشرطة إضطر إلى ترك سيارته إثر تعرضها لحادث مروري في البلدة، ولا يزال البحث جار عنه بمشاركة 240 ضابطا، منهم عناصر من وحدة مكافحة الإرهاب، ومروحية.

ودعت الشرطة المواطنين إلى الابتعاد عن منطقة الحادث والإنصياع لأوامر عناصر الأمن بشكل صارم، فيما نقلت BFM TV عن مصدر مقرب من التحقيق تأكيده إغلاق مدارس البلدة.

ولا يزال الغموض يلف دوافع الهجوم.

روسيا اليوم