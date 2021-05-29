واشنطن تفرض عقوبات على بيلاروسيا بعد حادثة الطائرة

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، فرض عقوبات على بيلاروسيا لإجبارها طائرة ركاب أوروبية كانت تعبر مجالها الجوي، الأحد، على الهبوط في مينسك لاعتقال راكب معارض للنظام.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية، جين ساكي، في بيان فصّلت فيه هذه الإجراءات العقابية، إنّ إرسال نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو مقاتلة حربية لإجبار الطائرة التابعة لشركة “رايان إير” الأوروبية على قطع رحلتها الدولية والهبوط في مطار مينسك حيث اعتُقل الصحافي والناشط البيلاروسي المعارض رومان بروتاسيفيتش يمثّل “إهانة مباشرة للمعايير الدولية”.

وأضافت أنّ العقوبات تستهدف تسع شركات بيلاروسية مملوكة للدولة وأعضاء رئيسيين في نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، مشيرة إلى أنّ فرض مزيد من العقوبات على مينسك لا يزال خياراً مطروحاً.

وطلبت دول الاتحاد الأوروبي من شركات الطيران الأوروبية عدم دخول المجال الجوي البيلاروسي بسبب الحادث.

وأعلنت منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” بدورها في أعقاب اجتماع طارئ عقدته الخميس أنّها ستفتح تحقيقاً.

وقالت إيكاو في بيان إنّها قرّرت فتح تحقيق من أجل “تقصّي حقائق” ما حصل، مشدّدة على “أهمية إثبات وقائع ما حدث والتحقّق ممّا إذا حصل انتهاك لقانون الطيران الدولي من قبل دولة عضو في منظمة الطيران المدني الدولي، بما في ذلك اتفاقية (شيكاغو) للطيران المدني الدولي ومرفقاتها”.

وأثار لوكاشنكو غضب الغربيين الأحد حين أمر مقاتلة حربية باعتراض الطائرة لاعتقال بروتاسيفيتش وصديقته صوفيا سابيغا.

والمعارض بروتاسيفيتش (26 عاما) هو رئيس التحرير السابق لمحطة نيكستا المعارضة التي اضطلعت بدور رئيس في تنظيم الحركة الاحتجاجية التاريخية ضد لوكاشنكو في 2020.