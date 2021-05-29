الإمارات تتضامن مع نيجيريا في ضحايا غرق مركب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبرت الإمارات عن تضامنها مع نيجيريا في ضحايا غرق مركب في نهر النيجر شمال غرب البلاد، الذي أسفر عن وقوع ضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، السبت، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة النيجيرية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ورجحت السلطات النيجيرية، الأربعاء، مصرع أكثر من 150 شخصاً كانت اعتبرتهم في عداد المفقودين بعدما غرق في نهر النيجر في شمال غرب البلاد مركب متهالك كان محمّلاً بأكثر بكثير من طاقته القصوى إذ كان على متنه 180 راكباً.

وكان المركب المنكوب انطلق من بلدة لوكون مينا بولاية النيجر (وسط) متوجهاً إلى مدينة وارا بولاية كيبي عندما تصدّع هيكله وغرق.

ووفقاً للمسؤول الإداري فإنّ المركب كان محمّلاً أيضاً بأكياس رمل مستخرجة من منجم ذهب قريب.



وفي وقت سابق من مايو/أيار الجاري، قضى ثلاثون شخصاً في حادث غرق بولاية النيجر.

وخلال موسم الأمطار تصبح حوادث الغرق شائعة في أنهر نيجيريا، حيث غالباً ما تكون القوارب متهالكة ومحمّلة بأكثر من طاقتها.