الحكومة السرية في ميانمار تستعرض قوة مسلحة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الحكومة السرية التي شكلها معارضو المجلس العسكري في ميانمار إن الدفعة الأولى من المجندين انتهت من تدريبات تشكيل قوة دفاع جديدة.

وبثت الحكومة السرية مقطعا مصورا للمجندين وهم ينظمون عرضا بالزي العسكري.



وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أعلنت أنها ستشكل قوة للدفاع الشعبي للتصدي للجيش الذي استولى على السلطة في الأول من فبراير/شباط الماضي.

وأطاح الجيش بالزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي وأغرق الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في حالة من الفوضى.

وبُث المقطع المصور الخاص بحفل التخرج يوم الجمعة باسم يي مون وزير دفاع حكومة الظل، بحسب رويترز.

وقال ضابط لم يتم الكشف عن هويته في الحفل إن "هذا الجيش أنشأته الحكومة المدنية الرسمية. ويجب أن تكون قوة الدفاع الشعبي متحالفة مع الشعب وتحمي الناس. سنقاتل لكسب هذه المعركة ".

وتهيمن الاضطرابات على ميانمار منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونج سان سو تشي، واعتقلها هي ومسؤولي حزبها.

ورد الجيش على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المدن والبلدات باستخدام القوة القاتلة، كما زادت الاشتباكات مع متمردين عرقيين في المناطق الحدودية ومليشيات تشكلت في الآونة الأخيرة.

وقالت رابطة مساعدة السجناء السياسيين إن السلطات تحتجز حاليا 4120 شخصا، بينهم 20 حُكم عليهم بالإعدام.