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الإمارات تتضامن مع نيجيريا في ضحايا غرق مركب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

29 مايو 2021

10:30 صباحا

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وام
عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة في ضحايا غرق مركب في نهر النيجر شمال غرب البلاد، الذي أسفر عن وقوع ضحايا.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة النيجيرية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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