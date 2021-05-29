الإمارات تتضامن مع نيجيريا في ضحايا غرق مركب

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عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة في ضحايا غرق مركب في نهر النيجر شمال غرب البلاد، الذي أسفر عن وقوع ضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة النيجيرية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.