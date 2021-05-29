شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتضامن مع نيجيريا في ضحايا غرق مركب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
29 مايو 2021
10:30 صباحا
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وام
عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة في ضحايا غرق مركب في نهر النيجر شمال غرب البلاد، الذي أسفر عن وقوع ضحايا.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة النيجيرية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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