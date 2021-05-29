«مايكروسوفت» تطلق الإصدار الشخصي من خدمتها الشهيرة Teams

المناطق - وكالات

شهد العامان الماضيان نمو كبيرا في تطبيقات المكالمات الصوتية والفيديو عبر الإنترنت، وذلك بسبب تحول كل من قطاعي الأعمال والتعليم للعمل والتعلم عن بعد، وشهدت تطبيقات متعددة مثل زووم وويبكس وTeams نمو كبيرا واعتمادا غير مسبوق من جميع المستخدمين، ومع هذا النمو، أطلقت شركة مايكروسوفت Microsoft الإصدار الشخصي من تطبيق Teams الذي يتيح للمستخدمين المزايا نفسها التي يوفرها التطبيق المخصص للشركات أو الاستخدام التجاري، بحيث يمكن الدردشة مع الأصدقاء والعائلة وإجراء مكالمات الصوت والفيديو ومشاركة التقاويم والروابط والملفات والموقع الجغرافي بسهولة.

ويوفر الإصدار الشخصي من التطبيق للمستخدمين إمكانية إجراء مكالمات فيديو فردية على مدار اليوم، مع إمكانية إجراء مكالمات الفيديو الجماعية مع ما يصل إلى 100 شخص مجانا لمدة 60 دقيقة يوميا، ويدعم التطبيق أيضا ميزة Together mode، وهي من المزايا الرئيسة في الخدمة التي تتيح للمستخدم تحويل أي مكالمة فيديو عادية لتبدو وكأنها في بيئة افتراضية مشتركة لمحاكاة الواقع، بحيث يمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من البيئات الافتراضية، مثل صالة عائلية أو مقهى أو حتى منتجع لتحسين التفاعل وكسر الملل بسبب البقاء في المنزل لفترات طويلة، مع إمكانية التفاعل من خلال الرموز التعبيرية الإيموجي والصور المتحركة Gifs.

وعند بداية مكالمة فيديو جديدة، يمكن لمستخدمي الإصدار الشخصي من “مايكروسوفت” تيمز، مشاركة رابط واحد للمكالمة مع الآخرين من الأصدقاء وأفراد العائلة، بحيث يمكنهم الانضمام للدردشة بسهولة، وذلك سواء من أجهزة الكمبيوتر سواء العاملة بنظام ويندوز 10 أو نظام ماك أو من خلال تطبيق Teams لكل من أندرويد وiOS، مع إمكانية الانضمام للمكالمة والدردشة من خلال الويب مباشرة دون الحاجة لتثبيت أي تطبيق.

وتقدم النسخة الشخصية للمستخدمين عديدا من المميزات الأخرى لتنظيم وإدارة المهام، حيث تتيح إضافة الأشخاص من الأصدقاء والعائلة للتخطيط لدردشة فيديو جماعية، وذلك من خلال إضافة الأشخاص باستخدام بريدهم الإلكتروني أو أرقام هواتفهم، وبمجرد دخول هؤلاء الأشخاص في الدردشة الجماعية، يمكن إنشاء قائمة مهام مشتركة وتعيين مهام للآخرين في المجموعة، كما يمكن لأي شخص في المجموعة عرض تفاصيل المهمة وتحريرها أو إلغاء تحديد العناصر عند الانتهاء، مع إمكانية إضافة عناصر إلى قائمة المهام مباشرة من الرسائل، إضافة إلى خيار الاستطلاع لتصويت المجموعة المشاركة في الدردشة حول مهمة ما.