شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة في بيلاروسيا تستعد لإضراب عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت زعيمة المعارضة في بيلاروسيا الجمعة، أن هناك استعدادات لإضراب عام في البلاد احتجاجاً على قيام حكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو باعتقال الصحافي المعارض رومان بروتاسيفيتش، بعد اعتراض طائرة ركاب كان بها وإجبارها على الهبوط.

وقالت زعيمة المعارضة سفيتلانا تسيخانوسكايا التي تعيش في المنفى بليتوانيا للصحافيين بعد محادثات مع رئيس وزراء هولندا مارك روته في لاهاي: "نأمل أن تستمر (الاحتجاجات) والعمال اتخذوا الاستعدادات لإضراب عام... سينزل الناس إلى الشوارع مجدداً".

وانضمت هولندا لجولة رابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا البيضاء هذا الأسبوع. وقال روته إن اعتراض الطائرة يثبت أن "النظام في حالة رعب شديد".