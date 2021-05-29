اكتشاف سلالة جديدة من كورونا.. فما أبرز مواصفاتها؟

29 مايو , 2021



أعلنت السلطات الصحية في فيتنام اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، تنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

ونقلت صحيفة "فن إكسبريس" الإلكترونية عن وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونغ قوله، إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي مزيج من سلالة كوفيد-19 الهندية والبريطانية، وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

وقال لونغ: "بعد إجراء التسلسل الجيني على مرضى تم اكتشافهم حديثا، اكتشفنا سلالة جديدة وهي مزيج من تلك التي ظهرت في الهند والمملكة المتحدة"، حسبما نقلت "رويترز".