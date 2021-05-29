تنتقل عبر الهواء.. ظهور سلالة كورونا متحورة اشد فتكا من سابقاتها في فيتنام

وقال وزير الصحة الفيتنامي، نغوين ثانه لونغ، إن التسلسل الجيني لتحليلات العديد من المرضى كشف عن وجود نوعين شائعين من فيروس كورونا في وقت واحد.

وكتبت صحيفة "VnExpress" الإلكترونية عن الوزير قوله ، أنه من الملاحظ أن السلالة الفيتنامية الهجينة من "كوفيد - 19" أكثر عدوى ويمكن نقلها بسهولة عبر الهواء.



وقال الوزير إن فيتنام ستعلن عن السلالة المكتشفة حديثا للعالم قريبا.

وأصيب نحو 3600 شخص بفيروس كورونا في 31 من بين 63 من مدن وأقاليم فيتنام منذ أواخر أبريل / نيسان، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الإصابات في البلاد.