اكتشاف رفات 215 طفلا بموقع مدرسة في كندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الجمعة، العثور على رفات 215 طفلا في موقع كان مدرسة لأبناء السكان الأصليين ببلاده بأنه يفطر القلب.



وقالت إحدى أكبر المجموعات التي تشعبت من شعب شوسواب من السكان الأصليين إن الأطفال كانوا تلامذة في مدرسة كاملوبس الداخلية في كولومبيا البريطانية والتي أغلقت عام 1978، وإن الرفات تم العثور عليها بمساعدة متخصص في الرادارات الكاشفة عن طبقات الأرض.

وكان النظام التعليمي الداخلي في كندا يفصل أبناء السكان الأصليين عن ذويهم قسرا، وخلص تحقيق أجري على مدى 6 سنوات في ممارسات النظام الذي ألغي وصدر تقريره في 2015 إلى أنه كان يشكل "إبادة ثقافية جماعية".

ووثق التقرير تعرض الأطفال لانتهاكات جسدية مروعة ولاغتصاب وسوء تغذية وفظائع أخرى عانى منها ما يصل إلى 150 ألف طفل في تلك المدارس، التي كانت عادة ما تديرها كنائس نيابة عن أوتاوا في الفترة من أربعينيات القرن التاسع عشر وحتى تسعينيات القرن العشرين.

وكتب ترودو في تغريدة قائلا إن تلك الأنباء "تفطر قلبي.. إنها تذكرة مؤلمة بفصل قاتم ومشين في تاريخ بلادنا".

واعتذرت الحكومة الكندية في 2008 رسميا عن نظام تلك المدارس.