سيدة مسنة للرئيس السيسي: نفسي أتصور معاك وعايزه إيجار الشقة واتعالج .. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر -

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الجمعة أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

وأثناء الجولة التقى الرئيس السيسى بعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم، حيث تبادل الحديث معهم بشأن أحوالهم المعيشية والاستماع إلى طلباتهم، وتوجه عدد من السيدات لله بالدعاء للرئيس.

وقالت مواطنة للرئيس:" انا عندى 63 سنة وعاوزه أركّب عدسة فى عيني"، ليرد عليها الرئيس قائلًا:" عيني"، كما قالت السيدة للرئيس:" فى قدمى 25 مسمار ولم أخذ عربية المعاقين وعليا إيجار للشقة"، فرد عليها الرئيس قائلا:" حاضر"، كما طلبت السيدة التقاط صورة تذكارية مع الرئيس.

وكان الرئيس قد اطلع على أعمال التطوير فى المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولى خاصة شارع عبد الحميد بدوى وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد والذين تم توسعتهما بواقع 6 حارة مرورية لكل اتجاه امتدادا إلى حى مدينة نصر، وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء المحيطة بمنطقة شيراتون السكنية التى تحتوى على عدد 12 شارع بإجمالى اطوال 14 كم وذلك لتخفيف الاعباء المرورية عن تلك المنطقة وربطها بالمحاور الرئيسية، حيث تم كذلك تطوير شبكه المرافق بتلك المنطقة بإحلال وتجديد خطوط المياه بإجمالى اطوال 35 كم وتنفيذ خط صرف صحى بطريق الاوتوستراد بطول 2 كم لخدمة التجمعات السكنية المستقبلية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف الأمطار، كما تم تنفيذ عدد 2 عدد كوبرى دوران للخلف فى طريق الاوتوستراد بواقع 3 حارات مرورية لكل كوبري.