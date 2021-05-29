تفقد السيسي أعمال تطوير محاور وطرق بشرق القاهرة يتصدر اهتمامات الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تصدرت الجولة التفقدية، التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لمتابعة أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق بمنطقة شرق القاهرة، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم /السبت/، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.

تحت عنوان (السيسي يتابع تطوير المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة) نقلت صحيفة (أخبار اليوم) عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الرئيس السيسي اطلع على أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي خاصة شارع "عبد الحميد بدوي" وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد واللذين تم توسعتهما بواقع 6 حارات مرورية لكل اتجاه امتدادا إلى حي مدينة نصر، وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء المحيطة بمنطقة شيراتون السكنية، التي تحتوي على 12 شارعا بإجمالي أطوال 14 كلم؛ لتخفيف الأعباء المرورية عن تلك المنطقة وربطها بالمحاور الرئيسية، حيث تم كذلك تطوير شبكة المرافق بتلك المنطقة بإحلال وتجديد خطوط المياه بإجمالي أطوال 35 كم، وتنفيذ خط صرف صحي بطريق الأوتوستراد بطول 2 كم لخدمة التجمعات السكنية المستقبلية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف الأمطار، كما تم تنفيذ 2 كوبري دوران للخلف في طريق الأوتوستراد بواقع 3 حارات مرورية لكل كوبري.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي ناقش أثناء الجولة التفقدية المسئولين بمواقع العمل، واطلع على سير الخطوات التنفيذية.. مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال.. مشيرة إلى أن الرئيس السيسي التقى بعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء الجولة، حيث تبادل الحديث معهم بشأن أحوالهم المعيشية والاستماع إلى طلباتهم.

وتحت عنوان (تنفيذا لتوجيهات الرئيس نقل سيدة للعلاج بمعهد ناصر على نفقة الدولة).. نقلت صحيفة (الأهرام) عن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إعلانها نقل السيدة التي التقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الجمعة، خلال تفقده أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، إلى مستشفى معهد ناصر؛ لتلقي العلاج على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لها.

كما نقلت الصحيفة عن الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة توضيحه أن وزيرة الصحة وجهت بإرسال سيارة إسعاف مجهزة برفقة طبيب متخصص في أمراض الباطنة، لنقل السيدة التي تبلغ من العمر 63 عامًا من منطقة النهضة بمدينة السلام في القاهرة، إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج، حيث تعاني من مرض السكري، والتهابات بالعين، كما أنها تعاني من سرطان الثدي وتخضع للعلاج الكيميائي.

وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان (قطاع الأعمال: "سواعد مصر" تعيد تأهيل 4 جسور في الموصل العراقية).. ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وقعت عقدا لإعادة تأهيل أحد أهم الجسور في مدينة الموصل العراقية، ذلك بتكلفة نحو 240 مليون جنيه.

ونقلت الصحيفة عن بيان وزارة القوى العاملة أن الشركة انتهت مؤخرا من إعادة تأهيل 3 جسور أخرى في الموصل، حيث تم إسناد هذه المشروعات إلى الشركة من خلال مناقصات فازت بها بالمنافسة مع شركات أجنبية، وتتفاوض الشركة حاليا لإنشاء جسر جديد بمحافظة كركوك العراقية.

وأضافت الصحيفة، أن هذا يأتي في إطار عملية إعادة الإعمار التي تشهدها دولة العراق الشقيقة ومساهمة الشركات المصرية وشركات قطاع الأعمال العام في هذه المشروعات خاصة في مجال البنية التحتية، لما تتمتع به من قدرات وخبرات وكفاءة عالية.

واقتصاديا، وتحت عنوان (المالية: تكليف رئاسي بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات).. نقلت صحيفة (الشروق) بيانا لوزير المالية محمد معيط، والذي أكد خلاله أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة الأجرة والملاكي بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج البنزين والغاز الطبيعي، بما يتسق مع استراتيجية الدولة نحو التوسع في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وتشجيع المنتج المحلي وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لخلق المزيد من فرص العمل.

وأضاف معيط أن المبادرة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير فرص حصولهم على سيارات جديدة بدلا من مركباتهم المتقادمة بتيسيرات ائتمانية محفزة، موضحا أنه تم تخصيص 2.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل؛ لتمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة التي تستهدف إحلال 250 ألف سيارة متقادمة بمحافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر).

ودوليا، سلطت صحيفة (المصري اليوم) الضوء على اعتماد بريطانيا لقاح (جونسون) أحادي الجرعة المضاد لـ "كورونا"، إن هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا اعتمدت لقاح (جونسون أند جونسون) أحادي الجرعة المضاد لفيروس "كورونا"، ووافقت على استخدامه في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن وزير الصحة مات هانكوك قوله إن القرار هو دفعة أخرى لبرنامج التطعيم الناجح بشكل كبير في المملكة المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدنمارك ألغت استخدام اللقاح من برنامجها للتطعيم، فيما ذكرت وزارة الصحة الألمانية أن اللقاح آمن وأعراضه الجانبية نادرة جدا بعد تعليق استخدامه لفترة في الولايات المتحدة على خلفية ظهور حالات من جلطات نادرة في الدم لدى من تم تطعيمهم به.​