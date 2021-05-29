شهامة أبناء إسحاقة.. كيف أنقذ أهالي أشخاصًا من الموت غرقًا بكفر الشيخ؟ - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضرب أهالي قرية إسحاقة، التابعة لمركز كفر الشيخ، الجمعة، المثل في الشهامة، بإنقاذهم عددًا من الأشخاص سقطت بهم سيارة ملاكي في مياه بحر ميت يزيد بناحية القرية.

أكد محمود ذكي دقرن، من أبناء كفر الشيخ، لـ"الخليج 365"، أن سيارة ملاكي كانت تشارك في حفل زفاف جهاز عروس متجهًا إلى قرية الخادمية، فانقلبت في مياه بحر ميت يزيد، قبالة قرية إسحاقة، وبها عددًا من الأشخاص.

وقال إنه على إثر انقلابها في مياه بحر ميت يزيد، سارع العشرات من أبناء قرية إسحاقة بالقفز في المياه، وتمكنوا بعناية فائقة في إنقاذ أرواح من كان يستقلها، قبل وفاتهم غرقًا، فيما جرى الاستعانة بمعدات ثقيلة لانتشال السيارة من المياه.