اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب 8 يونيو المقبل بالدوحة

المناطق - وكالات

أعلنت جامعة الدول العربية أن معالى وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً تشاورياً يوم 8 يونيو المقبل في الدوحة، برئاسة دولة قطر رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.

وأفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في تصريح له أمس بأن هذا الاجتماع يأتي في اطار حرص مجلس الجامعة، على مستوى وزراء الخارجية، علي رفع وتيرة وكثافة التشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء وفي مقدمتها الموضوعات ذات الطبيعة السياسية.

وقال زكى إن صيغة الاجتماعات التشاورية هي تقليد معمول به على مستوي مجلس الجامعة وهي تتيح للوزراء تبادل الرأي والنقاش بشكل غير رسمي ودون التقيد بجدول أعمال محدد أو إصدار بيانات ووثائق رسمية.