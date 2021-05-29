اجتماع مشترك بين قائد القوات الجوية الإماراتي ونظيره السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل قائد القوات الجوية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة اللواء الركن طيار إبراهيم بن ناصر العلوي.

وجرى الاستقبال بالمكتب التنفيذي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز مجالات التعاون بين القوتين.



كما تم خلال اللقاء زيارة مركز عمليات شركة أرامكو ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وزيارة مواقع أخرى داخل القاعدة الجوية.









وفي ختام الزيارة حسب وكالة الأنباء السعودية، قدم قائد القوات الجوية السعودي لنظيره الإماراتي هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وبين فترة وأخرى تشهد السعودية والإمارات مناورات عسكرية مشتركة، كان آخرها في مارس/أذار الماضي، بين القوات الجوية للبلدين.



