تزايد أعداد رافضي أردوغان ونظامه بشكل كبير في تركيا

كشفت نتائج أحدث استطلاع رأي عن تراجع الدعم الشعبي للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ويأتي الاستطلاع متزامنا مع تزايد شكوك الأتراك في تعامل الحكومة مع عصابات المافيا، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا التركي مؤخرا بحق مسئولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.

وفي الاستطلاع، بلغت نسبة المؤيدين لعقد انتخابات مبكرة نحو 50.4 في المئة، بينما بلغت نسبة المعارضين لعقد انتخابات مبكرة 39.5 في المئة. وبلغت نسبة الأشخاص الذين لم يحددوا موقفهم بعد نحو 8.5 في المئة، في حين بلغت نسبة الممتنعين عن الإجابة نحو 1.6 في المئة.

وبلغت نسبة الراغبين في العودة إلى النظام البرلماني نحو 58.8 في المئة من المشاركين، بينما بلغت نسبة المؤيدين للنظام الرئاسي 31.7 في المئة.

وتجاوزت نسبة المؤيدين للمعارضة بصرف النظر عن مرشحها نسبة المؤيدين لحزب العدالة والتنمية الحاكم