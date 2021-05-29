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محمد الفلاح - أزمة طائرة بيلاروسيا.. 9 شركات حكومية في مرمى العقوبات الأمريكية

السبت 29 مايو 2021

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، أنها ستعيد فرض عقوبات على 9 شركات حكومية بيلاروسية في الـ3 من يونيو/حزيران المقبل.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان فصّلت فيه هذه الإجراءات العقابية، وأضافت أن العقوبات تستهدف 9 شركات بيلاروسية مملوكة للدولة وأعضاء رئيسيين في نظام لوكاشينكو، مشيرة إلى أنّ فرض مزيد من العقوبات على مينسك لا يزال خياراً مطروحاً.

ويأتي القرار على خلفية حادث إجبار السلطات في بيلاروسيا طائرة ركاب تابعة لشركة "ريان إير" الأيرلندية كانت في طريقها من اليونان إلى ليتوانيا، على الهبوط في مينسك، عاصمة بيلاروسيا، بمساعدة طائرة مقاتلة الأحد الماضي.

وكان على متن الطائرة المدون البيلاروسي المعارض، رومان بروتاسيفيتش، وشريكته صوفيا سابيجا، وقد تم اعتقالهما لدى هبوط الطائرة في مطار مينسك.

وقوبل الإجراء بانتقادات عالمية، ولكن بدفاع قوي من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، حيث خرج الأخير عن صمته، بعد أيام من أزمة دبلوماسية أشعلتها الطائرة قائلا إن "الهجمات" على بيلاروسيا تجاوزت "خطوطا حمراء"، في إشارة إلى الإجراءات الأمريكية والأوروبية ضد بلاده.

لقاء بوتين

وعلى وقع صعيد الأزمة توجه ألكسندر، الذي يتعرض لضغوط بسبب عقوبات غربية، أمس الجمعة، إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

ويقول لوكاشينكو إنه بحث تداعيات عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي تضر حاليا بيلاروسيا بشكل خاص.

وفي وقت سابق، رفضت روسيا توصية الاتحاد الأوروبي لشركات الطيران تجنب دخول الأجواء البيلاروسية، معتبرة أنه يعرض سلامة المسافرين للخطر.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن توصية الاتحاد الأوروبي شركات الطيران تجنب دخول الأجواء البيلاروسية تصرف "بطريقة غير مسؤولة ما يعرض سلامة المسافرين للخطر".

وأوضحت الناطقة الروسية، عبر "فيسبوك" إن تغيير "مسار مئات الرحلات يتسبب بمشاكل هائلة للمواطنين".

دفع الثمن

من جانبه قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد ينوي إجبار رئيس بيلاروسيا على دفع الثمن غاليا عن تحويل مسار الطائرة.

وأضاف جوزيب بوريل خلال مقابلة مع فراس برس، أن "رؤساء الدول والحكومات طلبوا منا الإثنين اقتراح عقوبات اقتصادية على قطاعات محددة، وهو ما لم ندرج على القيام به في الاتحاد الأوروبي".

وتابع أن "بيلاروسيا مصدر كبير للبوتاسيوم، 2,5 مليار دولار، كلها تمر عبر دول البلطيق، من السهل ضبطها إذا أردنا ذلك فعليا، ويمكننا أيضا أن نتصور أن الغاز الروسي الذي يصل إلى أوروبا عبر بيلاروسيا يمكن أن يصل عبر أنبوب غاز آخر، بيلاروسيا ستخسر حقوق النقل، وأمر لا يمكن الاستهانة به".

وردت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عبر منع شركات طيران بيلاروسية من الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، والطلب من الشركات الأوروبية عدم التحليق فوق مجالها الجوي، وبجانب اقتراحات فرض عقوبات جديدة على قطاعات اقتصادية تستفيد منها مينسك، طلبوا إضافة أسماء للائحة من 88 شخصية من النظام وسبع شركات مدرجة أساسا على لائحة سوداء بسبب ضلوعهم في قمع المعارضة البيلاروسية.