شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 16 إصابة بكورونا والإجمالي 91061 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 16 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة، ارتفاعا من سبع حالات قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان، أن 14 من الحالات الجديدة واردة من الخارج، موضحة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 14 نزولا من 26 إصابة قبل يوم .

ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة، فيما يبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91061، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.