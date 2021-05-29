شكرا لقرائتكم خبر عن مجمعات خدمية متكاملة ضمن مستهدفات "حياة كريمة" للتيسير على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية)، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني)، وتستهدف الوصول لـ 4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالي سكان مصر.

ويعد إنشاء مجمعات الخدمات الإجرائية فى القرى، جزءا من توجهات التطوير الكبيرة اتساقا مع برنامج عمل الحكومة وذلك فيما يتعلق بتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة مناسبة للاستفادة من تطبيقات التحول الرقمى، حيث تتضمن هذه الجهود ، وتدريب كوادر الإدارة المحلية المسئولة عن هذه المراكز وتسيير وحدات مراكز تكنولوجية متنقلة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستعداد لإطلاق حزمة متكاملة من خدمات الإدارة المحلية عبر الانترنت خلال الفترة القادمة.

وجاءت مخصصات المبادرة فى عام 21/22 لتصل لـ 200 مليار جنيه، وتمثل نصيب مبانى الخدمات الحكومية من الاستثمارات نحو 3 مليار جنيه، ويأتى ضمن المستهدفات لمبادرة حياة كريمة خلال عام 21/22، إنشاء 317 مبنى خدمات حكومية .

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح مراكز مجمعة بمختلف المحافظات، ستكون في مكان واحد يتوجه إليه المواطن لتلقى الخدمة والرد عليه بنظام الميكنة وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، وأنها تهدف لتقليل الزحام ووقت الانتظار، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.

وتتمثل تفاصيل المبادرة بشأن العمل على تقارب الخدمات للمواطنين وتحسينها لتمكينهم من تأديتها بسهوله :

- إنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية.

- إنشاء فروع مكاتب تابعة لـ" التموين والشهر عقاري".

- إنشاء وحدة شئون اجتماعية ومركز ‏تكنولوجي مصغر.

- تتضمن إنشاء سجل مدنى ومكاتب للبريد

-تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى المراكز والأحياء

- تم بالفعل الانتهاء من تطوير 220 مكتب بريد وجارى العمل على الوصول لـ500 .

- إنشاء مجمعات للخدمات الزراعية وآخرى للخدمات الأمنية ‏بكل وحدة قروية‎

- تحسين جودة خدمات الاتصالات برفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى المستهدفة.