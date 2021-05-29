استضافهم الجيران.. تفاصيل طرد عامل وزوجته لأبنائهم الخمسة في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات مقطع فيديو بشأن طرد رجل وزوجته لأبنائهما الخمسة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو تحت عنوان "رجل وزوجته يطردان أبنائهم الخمسة بأوسيم".

بالفحص أمكن تحديد الأسرة المعنية، وتبين أنهم (عامل رخام، ربة منزل ، وأبنائهم الخمسة "مقيمين بدائرة قسم شرطة أوسيم".

تحريات الرائد حسام العباسي رئيس مباحث أوسيم، توصلت إلى وجود خلافات بين الزوجين، قام على إثرها الزوج بطرد زوجته من مسكن الزوجية.

توجهت الزوجة إلى مسكن أهليتها بدائرة المركز، وبعد ذلك قام الزوج بطرد أنجالهما وتوجيههم إلى مسكن أهلية الزوجة إلا أنها رفضت استقبالهم وطلبت منهم العودة إلى والدهم، ولم يجد الأطفال مأوى لدى والديهم فاستضافهم الجيران.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد وليد كمال والنقيب عبد الحميد مرسي معاوني مباحث أوسيم، من ضبط الزوجين.

أمام العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، أيد الزوجان ما جاء بالفحص، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم تسليم الأطفال إلى جدتهم للأم (ربة منزل ، مقيمة بدائرة المركز) وأخد تعهد عليها بحسن رعايتهم.