شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن فرض عقوبات على بيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن واشنطن ستعيد فرض عقوبات على 9 مؤسسات حكومية بيلاروسية في الـ3 من يونيو المقبل، موضحة أن العقوبات ستشمل أيضا مسؤولين بارزين في الحكومة.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد منذ أيام أنه يدرس "خيارات مناسبة" لمحاسبة المسؤولين في بيلاروسيا، بعد اعتراض "مينسك" طائرة مدنية واعتقال معارض على متنها، كما رحب بالعقوبات الأوروبية على بيلاروسيا ودعا إلى الإفراج عن المعارض.