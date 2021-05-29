أمريكا تؤكد لإسرائيل ضرورة البناء على "هدنة غزة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي بيني جانتس، حيث جدد دعم واشنطن لأمن تل أبيب.

ولفت الوزير خلال حديثه مع نظيره الإسرائيلي إلى دعم الإدارة الأمريكية وتأكيدها لضرورة البناء على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل تحقيق أمن دائم.



ومساء أمس الجمعة، وصل وفد أمني مصري إلى غزة، في زيارة هي الثالثة للقطاع منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية القاهرة.



كما أكدت واشنطن أنها ستراقب وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن "أمريكا لديها ضمانات قوية من الأطراف المعنية بالتزامها بوقف إطلاق النار بعد العنف بين إسرائيل وغزة".

وكانت مصر أعلنت اتفاقا لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي لإنهاء جولة توتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل استمرت 11 يوما قتل خلالها 255 فلسطينيا و13 إسرائيليا.