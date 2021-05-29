ليبيا تحتفل بـ"ثورة الكرامة".. استعراض عسكري تاريخي في بنغازي

محمد الفلاح - ليبيا تحتفل بـثورة الكرامة.. استعراض عسكري تاريخي في بنغازي

السبت 29 مايو 2021

أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، أن الاستعراض الذي سينطلق السبت، هو أضخم عرض عسكري في تاريخ البلاد، احتفالا بذكرى انطلاق "ثورة الكرامة 2014".



وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، من بنغازي إن الاستعراض الذي سينطلق في منطقة بنينة التي شهدت معارك الجيش الليبي ضد الإرهاب هو أكبر استعراض عسكري في تاريخ ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن العرض العسكري لا تهدد به القيادة العامة أحدا، كما يحاول البعض ترويجه، بل هو احتفال بذكرى عظيمة، وهي انطلاق ثورة الكرامة 2014.

وتابع، أن الاستعراض العسكري يحمل رسالة إلى الليبيين، مفادها أن الجيش الذي "ناديتم به في 2014 يحمي البلاد وأن صوتهم وأحلامهم حقيقة على أرض الواقع".

وأشار إلى أن الجيش وضع خططا لهذا العرض، وسيشارك به مئات الكراديس، وآلاف العربات المسلحة من جميع وحدات وصنوف القوات المسلحة لنبرهن للعالم أننا جاهزون لحماية الوطن، وغدا "أنتم على موعد مع الاستعراض العظيم والدرع الذي يحويهم، والسيف القوي لطعن أي معتد غاشم".

وأردف أن الاستعراض هو نوع من الوفاء للجرحى والمصابين، وكل من قدم دعما للمشروع الحربي ضد الإرهاب والجريمة لاستعراض قوة الوطن من رجال وسلاح ومعنويات تعبر عن القيادة الحكيمة للقيادة العامة للقوات المسلحة، وأن عملية الكرامة موجهة لاجتثاث الإرهاب والجريمة وإنفاذ القانون.

ونوه المسماري إلى أن الليبيين والقيادة العامة في حالة حرب لم تنته ومستمرة ضد الإرهاب والجريمة، وهي حرب دولية ضد الإرهاب في عدة دول وليس ليبيا فقط.

واختتم تصريحاته بأن الجيش الليبي ما يزال يطارد خلايا نائمة، ولديه تقارير من الأمن الداخلي والاستخبارات العسكرية والعديد من الأجهزة المعنية وكامل الأراضي الليبية تحت أعين القوات المسلحة.