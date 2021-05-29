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تعرف على الرئيس الانتقالي الجديد في مالي

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الدمام - شريف احمد - أعلنت المحكمة الدستورية في مالي، في قرار أصدرته أمس، تعيين الكولونيل عاصمي غويتا رئيسًا للبلاد، ورئيسا للمرحلة الانتقالية المفترض أن تنتهي بإعادة السلطة إلى المدنيين.

وقالت المحكمة، في قرارها، إن الكولونيل غويتا "يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها"، مشيرة إلى أنه سيحمل "لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة".

وكان الجيش المالي قد أطاح قبل أيام قليلة، بالرئيس المؤقت باه نداو ورئيس وزرائه مختار أواني في ثاني تدخل له في شؤون البلاد في غضون تسعة أشهر.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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