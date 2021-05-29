شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 مدنيين بانفجارات متفرقة في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون، أمس الجمعة: إن سبعة مدنيين، على الأقل، لقوا حتفهم إثر هجوم بقذيفة هاون، وتفجيريين، في أفغانستان.

وقال الناطق باسم شرطة إقليم هلمند، محمد زمان همدارد، وعضو المجلس المحلي عطا الله أفغان: إن قذيفة هاون سقطت فوق منزل سكني في مقاطعة نهار سراج بالإقليم بعد منتصف الليل، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد من أسرة واحدة، امرأة وطفلين، كما أصيب ستة آخرون.

وقال جول أغا ساجدي، المتحدث باسم شرطة إقليم دايكوندي في وسط البلاد: إن لغما أرضيا انفجر ليقتل مدنيا كان يجمع الحطب في مقاطعة باتو بالإقليم.

وفي سياق متصل، قال شايق شوريش، المتحدث باسم شرطة إقليم كابيسا: إن انفجار قنبلة مزروعة على جانب طريق قتل ثلاثة مدنيين في عاصمة الإقليم الذي يقع شمال شرقي البلاد، مساء الخميس.

ويلقي المسؤولون باللوم في مثل هذه الهجمات والتفجيرات على جماعة طالبان المسلحة.