شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسات العراقية» تدعو ميليشيات طهران إلى احترام الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت الرئاسات الثلاث في العراق، ليل الخميس، من أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد تؤثر سلبا في الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وسيادتها، داعية الفصائل الموالية لطهران إلى احترام القضاء ومؤسسات الدولة.

وشهدت بغداد، الأربعاء، اضطرابات أمنية خطيرة عندما نشرت الفصائل المسلحة الممثلة في ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لطهران المئات من عناصرها مدججين بالسلاح وسيطروا على المنطقة الخضراء الحكومية وجميع مداخلها والشوارع المؤدية إليها على خلفية اعتقال قاسم المصلح أحد قياديي الحشد بتهمة تتعلق بالإرهاب وقتل ناشطين واقتياده للتحقيق وفق مذكرة قبض قضائية.

وأكد بيان في ختام اجتماع مشترك ضم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى جانب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد تؤثر سلبا في الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وسيادتها.

وشدد المجتمعون على ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية، من أجل إعلاء سيادة القانون ومبدأ المواطنة.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان أمس: إن الولايات المتحدة غاضبة من مواجهة المتظاهرين العراقيين المسالمين بالتهديدات و«العنف الوحشي».

وقالت مصادر أمنية وطبية: إن شخصا قتل وأصيب عدد آخر يوم الثلاثاء عندما أطلقت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية في الهواء لتفريق احتجاجات مناهضة للحكومة في وسط بغداد.