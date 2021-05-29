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وزير الدفاع اليمني يثمن دعم المملكة وإسنادها الكبير

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الدمام - شريف احمد - أعرب وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، عن تقديره لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وفي مقدمتها المملكة العربية ؛ لوقوفها إلى جانب الشعب اليمني وقواته المسلحة وتقديمها الدعم والإسناد الكبير للعمليات القتالية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد الوزير اليمني استمرار العمليات العسكرية حتى استعادة المناطق، التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار والحياة الكريمة لكل اليمنيين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقال خلال حضوره حفل اختتام دورة عسكرية: «اضطررنا لخوض هذه الحرب دفاعاً عن الوطن وعن الحرية والكرامة، وعن الهوية والثوابت الوطنية وليس أمامنا من خيار سوى النصر».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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