وزير الدفاع اليمني يثمن دعم المملكة وإسنادها الكبير

وقال خلال حضوره حفل اختتام دورة عسكرية: «اضطررنا لخوض هذه الحرب دفاعاً عن الوطن وعن الحرية والكرامة، وعن الهوية والثوابت الوطنية وليس أمامنا من خيار سوى النصر».

وأكد الوزير اليمني استمرار العمليات العسكرية حتى استعادة المناطق، التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار والحياة الكريمة لكل اليمنيين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

محمد يوسف

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