شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الألماني شتاينماير يعلن استعداده لولاية ثانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في برلين أمس الجمعة استعداده لشغل منصبه لولاية ثانية.

وقال شتاينماير: «أود الترشح لولاية ثانية كرئيس اتحادي في الانتخابات»، مضيفا «إنه يريد مرافقة البلاد في طريقها إلى مستقبل ما بعد الجائحة».

وذكر الرئيس أنه لا يريد أن يدع الجائحة تقسم المجتمع، معلنا عزمه بناء جسور، وقال: «هذه أوقات مضطربة»، مضيفا «إن ألمانيا على أعتاب انتخابات مهمة وتحولات سياسية».

وتنتهي فترة ولاية شتاينماير في 2022 وكانت الجمعية الاتحادية، التي تنعقد لانتخاب الرئيس الاتحادي، قد انتخبت شتاينماير رئيسا للبلاد في 12 فبراير 2017، بموافقة حوالي 75 % من أعضاء الجمعية.

وكان الموضوع الأساسي لفترة ولايته هو الدفاع عن الديمقراطية البرلمانية، التي كانت تتعرض لضغوط متزايدة، وتعزيزها في ألمانيا والعديد من البلدان الأخرى.

كما حاول شتاينماير، على نحو دوري، تعزيز القوى الديمقراطية خلال رحلاته العديدة إلى الخارج.

وفي طريق عودته من رحلته الطويلة الأخيرة إلى كينيا في فبراير عام 2020، زار السودان، على سبيل المثال، لإظهار الدعم لرئيس الوزراء الجديد، عبدالله حمدوك.

وهيمنت أزمة جائحة كورونا على النصف الثاني من ولاية شتاينماير، حيث خاطب السكان عدة مرات في رسائل فيديو -وهي صيغة جديدة لخطاب رئيس الدولة الألمانية للجماهير- طالبا دعمهم في مكافحة الجائحة، وفي أبريل الماضي، استضاف فعالية لإحياء ذكرى ضحايا كورونا، وقال حينها «نرى الجروح التي خلفتها الجائحة، نتذكر المتوفين، ونشعر بالأحياء الذين يحزنون عليهم».