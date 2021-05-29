شكرا لقرائتكم خبر عن رفض اقتراح بالتحقيق في فضائح «بكر» للحكومة التركية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المدعي العام في أنقرة قرارا بإلقاء القبض على زعيم المافيا التركي الهارب، حسبما أفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، في حين رفض البرلمان التركي بأصوات حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية الاقتراح البرلماني الذي تقدم به «الشعوب الديمقراطي»، للتحقيق في فضائح بعض مسؤولي الحكومة التي كشفها سادات بكر.

وتسببت سلسلة الفيديوهات التي نشرها سادات بكر على قناته الخاصة على موقع اليوتيوب، وحصدت ملايين المشاهدات، في حالة جدل واسعة في تركيا، خاصة أن من بين المتورطين وزير الداخلية، سليمان صويلو.

وبسبب الفيديوهات، تقدم نائب حزب الشعوب الديمقراطي، علي كنان أوغلو، باقتراح للبرلمان التركي يطلب خلاله التحقيق في تصريحات بكر.

وقال كنان أوغلو خلال كلمة له في البرلمان: هناك ادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل زعيم المافيا التركية، تتعلق بجرائم في التسعينيات وبعد عام 2015، في هذه الادعاءات، تورط علنا بعض المسؤولين الحكوميين السابقين، وبعض الأشخاص المعروفين، هؤلاء المسؤولين تورطوا في جرائم مثل القتل والاختطاف، الرشوة، بصفتنا حزب الشعوب الديمقراطي، نريد التحقيق في هذه المزاعم.

وتم رفض اقتراح «الشعوب الديمقراطي» بأصوات نواب حزبي «العدالة والتنمية والحركة القومية».

ووجه بكر في عدة مقاطع مصورة عبر موقع «يوتيوب» اتهامات لأعضاء بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بزعامة رجب طيب أردوغان.