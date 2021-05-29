شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوروبي» يرحب بموافقة قادة الصومال على إجراء الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب الاتحاد الأوروبي بموافقة قادة الصومال على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي كان قد تم تأجيلها.

وجاء في بيان لمكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية: «يشكل الختام الناجح للمحادثات بين قادة الحكومة الاتحادية في الصومال وولايات الصومال الفيدرالية، خلال قمتهم التي عقدت في العاصمة مقديشو، الخميس، خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات سلمية وفقا لاتفاق الـ 17 من سبتمبر الماضي».

وأضاف البيان: «وفي هذا الصدد، نرحب بمساعي رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبل، في متابعة المشاورات البناءة بين القيادات الاتحادية والإقليمية، ويجب إجراء الانتخابات دون تأخير».

وتابع البيان: «في الخطوات التالية للعملية، من المهم أن تواصل جميع الأطراف المشاركة البناءة والإحجام عن العنف، أو أي أعمال من شأنها عرقلة العملية، والاتحاد الأوروبي على استعداد لمواصلة دعمه».

ووقَّع رئيس الوزراء الصومالي وممثلو الولايات الخمس الإقليمية اتفاقا في العاصمة مقديشو، يقضي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون 60 يوما من تاريخ التوقيع.

ويمر الصومال بأزمة سياسية منذ تأجيل الانتخابات الجديدة، ومدد الرئيس محمد عبدالله فارماجو فترة ولايته في منصبه لمدة عامين.

ووقعت اشتباكات متكررة بين قوات الأمن الرئاسية والجنود الداعمين للمعارضة.

وتراجع فارماجو في وقت لاحق عن تمديد فترة ولايته وكلف روبل بتنظيم انتخابات جديدة.