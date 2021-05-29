شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش التونسي يوقف 264 مهاجراً غير شرعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت وحدات من الجيش وخفر السواحل التونسيين 264 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بمحافظة صفاقس جنوب البلاد.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية أمس، أنها أوقفت 160 مهاجرا غير شرعي، بمدينة سيدي منصور بصفاقس، وهم في طريقهم لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.

وأضاف البيان أن وحدات أخرى من الجيش أوقفت 104 مهاجرين غير شرعيين بالموقع جنوب صفاقس، حيث أنهم أبحروا من السواحل الليبية بنية اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه أوروبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.