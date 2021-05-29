ماليزيا تفرض إغلاقا كاملا مع زيادة أعداد حالات كورونا

تعتزم السلطات الماليزية فرض إغلاق كامل لمدة أسبوعين بدءا من الأول من حزيران/ يونيو، في محاولة لاستعادة السيطرة على فيروس كورونا مع وصول أعداد الحالات لمستويات قياسية.

وأعلن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين في وقت متأخر من يوم الجمعة أنه سيتعين إغلاق جميع قطاعات الاقتصاد، باستثناء التي صنفتها الحكومة باعتبارها ضرورية في قائمة ستصدر قبل الأول من حزيران/ يونيو، وحث الماليزيين على البقاء في منازلهم.

وتشدد الإجراءات من القيود المفروضة حاليا أثناء الإغلاق الذي تم فرضه في وقت سابق من شهر أيار/ مايو، ومن المرجح أن تتطابق مع تلك التي تم فرضها خلال الإغلاق الأول في البلاد العام الماضي، والذي أدى إلى تقييد إنتاج المصانع والمزارع. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا بنحو 17 % خلال الربع الثاني.

وجاء بيان محيي الدين بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن رقم قياسي يومي جديد للإصابات بلغ 8300 حالة إصابة تقريبا، وبلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس اليوم الجمعة 61 حالة.