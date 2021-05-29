شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: أنباء عن تقدم في ملف التأليف الحكومي وفق مبادرة بري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت-”الخليج 365”:

يشهد الملف الحكومي اللبناني تقدماً كبيراً ستظهر نتائجه في الأسبوع الجاري، بعد عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من الخارج، انطلاقاً من مبادرة رئيس المجلس النيابي، (البرلمان)، نبيه بري، القاضية بتشكيل حكومة من 24 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين من دون ثلث معطل لأي فريق، في وقت اعتبر وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية سابقاً، ديفيد هيل، أن لبنان يعيش أسوأ أيامه منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1991، داعياً السياسيين، خصوصاً حلفاء «حزب الله» منهم، إلى التحلي بالمسؤولية، وتهديد الحزب بإنهاء تحالفهم معه في حال إصراره على البقاء خارج الدولة وأنظمتها والنظام العالمي ككل.

ملامح حكومية إيجابية

وكشفت مصادر مواكبة أن هناك تقدماً في حلحلة العقد الحكومية بعدما تكثفت المشاورات بين المعنيين، حيث من المتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري، عملية تسويق مبادرة بري المتمثلة في تشكيل حكومة من 24 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين من دون إعطاء أي ثلث معطل لأي فريق، على أن يتوج الأمر بلقاء بين عون والحريري للخروج بتشكيلة مكتملة ترضي كل الفرقاء بعد حل عقدتي تسمية وزيري الداخلية والعدل، عبر أن يقترح عون الأسماء ويختار منها الحريري، إضافة إلى حل عقدة الوزيرين المسيحيين من خارج حصة عون والتيار «الوطني الحر»، وتيار «المردة»، والحزب «القومي السوري»، بهدف ألا يحصل الفريق الرئاسي على الثلث الضامن.

تغيير سلوك «حزب الله»

من جهة أخرى، قال هيل أثناء جلسة افتتاح مؤتمر عقده «معهد الشرق الأوسط»، الذي يرأسه اللبناني بول سالم، بالتعاون مع شبكات لبنانية أمريكية ناشطة في الولايات المتحدة، إنه زار لبنان بداية شهر رمضان الماضي، ودعا المسؤولين اللبنانيين إلى إظهار شعور بدقة الوضع، وإبداء مرونة، لكنه لم ير أي مرونة منذ 4 أغسطس/ آب الماضي، بعد زيارته بيروت إثر انفجار المرفأ. وقال هيل إن دولة لبنان لن تستعيد قوتها، ولن تحقق سيادتها، طالما أن «حزب الله» يكدس السلاح، ويتعامل بنشاطات غير مشروعة، ويتلقى أوامره من قوى أجنبية، متوجهاً إلى حلفاء «حزب الله» اللبنانيين لاستخدام نفوذهم لديه لتغيير سلوكه، تحت طائلة الانسحاب من التحالف معه.

منصة لبيع الدولار

في غضون ذلك، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في بيان، امس الجمعة، أن البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الأمريكي للمصارف المشاركة على منصة «Sayrafa» بسعر 12,0000 ليرة للدولار الواحد. واستناداً إلى ما تقدم، يطلب من المشاركين الراغبين في تسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتباراً من نهار بعد غد الاثنين، الموافق 31 الجاري، لغاية نهار الأربعاء، الموافق 2 يونيو/ حزيران المقبل، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقداً..