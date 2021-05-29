شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أمريكية تحرم راكبة من السفر مدى الحياة على متن طائراتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاقبت شركة طيران أمريكية، الجمعة، راكبة لكمت مضيفة، وتسبب في فقدان إثنين من أسنانها، بالحرمان من السفر على متن خطوطها مدى الحياة.

وقال المتحدث باسم شركة الطيران «ساوث ويست»، كريس ماينز، إن فيفيانا كينونيز «ممنوعة من الطيران على خطوط ساوث ويست الجوية مرة أخرى»، مضيفاً أنها «تم إبلاغها بأن هذا القرار نهائي».، وفق ما نقلته شبكة «إن بي سي نيوز».

وقالت الشركة، أن المسافرة «تجاهلت مراراً تعليمات الطيران العادية، وأصبحت مسيئة لفظياً وجسدياً عند الهبوط».

وجاء الحرمان من السفر، بعد مشاجرة وقعت،الأحد، الماضي، خلال رحلة جوية، من مدينة سكرامنتو إلى سان دييجو في كاليفورنيا، قامت خلالها كينونيز البالغة من العمر 28 عاماً، بضرب المضيفة، وإصابتها في وجهها.

ونقلت المضيفة إلى مستشفى لتلقي العلاج، في حين كانت الشرطة بانتظار كينونيز عند باب الطائرة، وقبض عليها بتهمة الضرب المسبب لإصابة جسدية خطرة، ونقلت إلى سجن «لاس كوليناس»، بحسب بيان للشرطة.

وقالت الشاهدة، سوزان ستيدهام، التي كانت على متن الطائرة، إن الرحلة كانت هادئة عامة، حتى النهاية حين وقع الهجوم، وأضافت أن وجه المضيفة كان مغطى بالدماء.

وكتبت رئيسة نقابة عمال النقل الأمريكية المحلية، لين مونتجمري، في رسالة الإثنين، أن المضيفة «تعرضت لاعتداء خطر، ما أدى إلى إصابات في الوجه، وفقدان اثنين من أسنانها».وتابعت: «العدد غير المسبوق للحوادث وصل إلى مستوى لا يُحتمل، وأصبحت أحداث عدم امتثال الركاب أكثر عدوانية بطبيعتها».

وكان الغرض من رسالة مونتجمري إلى الرئيس التنفيذي لشركة «ساوث ويست»، طلب الدعم، لأن ركاب الرحلات الجوية أصبحوا عنيفين على نحو غير مسبوق.

وحذرت إدارة الطيران الفيدرالية المسافرين جواً، هذا الشهر، من تزايد السلوك غير المنضبط، أو الخطر على متن طائرات الركاب.

وتسجل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، عادة بين 100 و150 حالة سلوك سيئ للركاب سنوياً، لكنها منذ بداية العام رصدت 2500 حادثة.