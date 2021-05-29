شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي.. استشراف للمستقبل يعزز الأمن والسلامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: محمد علاء

تحرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على استمرار مسيرة الأمن والأمان في العاصمة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي تؤكد الدور المهم والنهج في دعم أبوظبي لتصدّر مدن العالم كافة في مؤشرات أقل المدن جريمة للعام الخامس على التوالي، وذلك من خلال الجهود المتواصلة المبذولة، لتطبيق مبدأ سيادة القانون والعدالة في جميع مناحي الحياة والتسامح بين السكان كافة، من مواطنين ومقيمين وزائرين.

وعبر منظومة المبادرات التي تقدمها، تسابق شرطة أبوظبي المستقبل بتنبؤات أمنية تعزز السلامة والأمن، وتستشرف المستقبل لتقليل ومنع الجريمة وسرعة الوصول إلى موقع الحدث بشكل استباقي، ومرن، والتحكم في الطرقات، وانتشار الدوريات لتقليل الزحام والحد من الحوادث المرورية، وتمركز الدوريات بناء على دراسات وتحاليل للبيانات والأرقام بشكل ذكي.

تسخير التكنولوجيا المتقدمة لخدمة المرور عبر «المدينة الآمنة»

بداية يقول المقدم الدكتور مصعب عمير الشرياني، مدير إدارة الابتكار وشرطة المستقبل في شرطة أبوظبي، إن استشراف المستقبل هو تبني المنهجيات والأساليب العلمية لمحاولة فهم المتغيرات المستقبلية، وتقليل نسبة الغموض وعدم اليقين، بغرض الاستعداد والتخطيط لتلك التطورات بخطة طموحة طويلة المدى تهدف لمعرفة التحديات أو الفرص المستقبلية لحدث ما، للتمكن من اتخاذ قرارات مهمة ومصيرية بدقة أكبر. ويضيف أن عملية الاستشراف تسهم في رفع مستوى الجاهزية للتحديات المستقبلية بمختلف أشكالها، وفي اغتنام الفرص لتحقيق الاستفادة المثلى منها، مشيراً إلى أنه بالتزامن مع الإطار الزمني لخطة حكومة دولة الإمارات في الاستشراف تم إطلاق مئوية شرطة أبو ظبي لعام 2057 التي تقف على إعداد رؤى وخطط مستقبلية تضع القطاع الأمني في الدولة ضمن الأفضل حداثة وتطوراً

تحليل الدراسات

ويشير إلى أن شرطة أبوظبي تقوم بالعمل على تحقيق رؤية القيادة الطموحة من خلال استخدام أدوات استشراف المستقبل بتحليل الدراسات الدولية والإقليمية والمحلية، على المدى القصير والمتوسط والبعيد، للخروج بسيناريوهات محتملة الوقوع، حيث تترجم مخرجات عملية الاستشراف على المدى القصير على خطط استراتيجية نبني عليها حلولاً ابتكارية متمثلة في مبادرات ومشروعات ريادية، لضمان جهوزية شرطة أبوظبي للمستقبل.

خطة مستقبلية

ويقول إنه من منطلق الاستباقية والجهوزية للمستقبل، أطلقت شرطة أبوظبي خطة مستقبلية طموحة طويلة المدى في عام 2017 وصولاً لعام 2057 من خلال تطبيق منهجية استشراف المستقبل وتبني مبادرات ومشاريع مستقبلية طموحة تواكب المتغيرات العالمية والإقليمية المتسارعة، والتي تعزز من جاهزيتنا من خلال تبني أنظمة عمل جديدة وبناء مهارات المستقبل للكوادر الشرطية، وترسيخ نهج الاستباقية في مجالات السياسات والتشريعات والمهام والأنظمة الأمنية.

ستة محاور

ويشير الشرياني إلى أن مئوية شرطة أبوظبي تستند إلى 6 محاور رئيسية، تبدأ بشرطي المستقبل والأمن الاستباقي، وتمرّ بالعملية الشرطية المتقدمة وجودة حياة أبوظبي وبيئة شرطية مستدامة، وأخيراً شرطة الفضاء، هذه المحاور تواكب توجهات ورؤية حكومة أبوظبي وحكومة الإمارات.

ويقول إن الأمن الاستباقي يعد محوراً رئيسياً في مئوية شرطة أبوظبي 2057، والمجال الشرطي للتنبؤ الاستباقي يختص بمعالجة وتحليل البيانات بطرق وأساليب حديثة والتي تعتمد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الأمن السيبراني يشكل أحد اهم المصطلحات في مستقبل الأمن والتكنولوجيا، والتي تقوم على ممارسة حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي تهدف عادة للوصول إلى المعلومات الحساسة، أو تغييرها، أو إتلافها، أو ابتزاز المستخدمين، أو مقاطعة الأعمال التجارية.

ويؤكد أن الأمن السيبراني الناجح ينتهج نهجاً يتكون عادة من تطبيقات متعددة للحماية، تنتشر في أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات، أو البرامج، أو البيانات التي ينوي المرء الحفاظ على سلامتها، كما تتزايد أهمية نظم الأمن السيبراني في القطاعات الحكومية والعسكرية والتجارية.

الأدلة الإلكترونية

ويقول النقيب أحمد راشد اليماحي، من مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية في شرطة أبوظبي، إن شرطة أبوظبي بادرت إلى تطوير منظومة متكاملة لفحص الأدلة الإلكترونية باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي، والذي يتكون من قاعدة بيانات لكل قضايا الأدلة الإلكترونية التي نتعامل معها بشكل يومي.

ويشير إلى أنه يمكن في هذه المنظومة لضابط الشرطة الاعتماد على بعض الخصائص التقنية المتقدمة لتسريع العمليات المستخدمة في تحليل البيانات الخاصة بالجرائم المختلفة، مؤكداً أن شرطة أبوظبي لم تأل جهداً في الاستثمار الأمثل في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وتسخيرها لخدمة واقع تقصّي الأدلة الجنائية وكشف الجرائم.

المدن الذكية

أما الرائد المهندس أحمد سرور الشامسي رئيس قسم المدينة الآمنة في شرطة أبوظبي، فيقول إنه في ظل التطور الكبير في قطاع التكنولوجيا صار تطبيق المدن الذكية مسألة لا ينظر إليها في المستقبل البعيد ولكنها تعد واقعاً حالياً نتعايش معه في أنحاء الدولة، وصار لاستخدام الذكاء الاصطناعي دور كبير في تحقيق العديد من المهام والأهداف التي تسعى لها الدول من بينها الجانب الأمني.

ويؤكد أن أحد أسباب مستوى الأمان العالي في إمارة أبوظبي يتمثل في توظيف القوات الشرطية للتكنولوجية المتقدمة والبحث المستمر في كيفية توظيف جديد التكنولوجيا في صورة تسبق العديد من الدول حول العالم.

المدينة الآمنة

ويضيف أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي بادرت بإطلاق مركز المدينة الآمنة، والذي يعتبر مركزاً معلوماتياً أمنياً متطوراً قائماً على تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بحيث ندعم اليوم مستويات إدارة السلامة المرورية، وكذلك التنبؤات الأمنية للتصدي للجريمة والتعافي منها للحوادث قبل وبعد وقوعها، من خلال استخدام الأنظمة التي تم تطويرها للمركز، وتقوم بتحليل البيانات التاريخية والآنية واللحظية من اجل دعم التنبؤات التحليلية والمستقبلية وتوفيرها للقطاعات الشرطية التي تساهم في تحقيق مستوى أعلى في خفض الجرائم والحوادث المرورية التي تساهم في دعم جودة الحياة.

ويقول إن المدينة الآمنة تعمل كمركز استشعار مبتكر من خلال ارتباطها بالمنظومة الوطنية للإنذار المبكر التي من خلاها يتم إرسال رسائل تحذيرية للجمهور حول المخاطر والمهددات قبل وبعد حدوثها، وبالتالي تعطي القدرة للأفراد للتحليل الاستباقي قبل وقوع الأحداث من خلال نظام الاستشعار والبث والإرسال التحذيري للجمهور مستخدمي الطرقات في الإمارة.

خدمة المرور

ويقول الشامسي إن الذكاء الاصطناعي يتم تسخيره لخدمة الأغراض المرورية عبر دعم منظومة المدينة الآمنة والتي من خلال يتم وضع آليات لتقويم السلامة المرورية ودعمها وإدارتها بالاعتماد على البيانات الضخمة، سواء البيانات التاريخية واللحظية وكذلك التنبؤات بسلوك السائقين.

ويضيف أنه من خلال التنبؤ بسلوك السائقين يتم استخدام تقنيات التصنيف وتدريب وتعليم الآلات وأجهزة الحاسب الآلي وتوظيف الشبكات العصبية الاصطناعية التي من خلالها يتم إدارة سلوك السائقين،بحيث يكون لدينا عملية مستمرة في مراقبة السائقين الخطرين لتعزيز وإدارة الملف، بحيث يتم الانتقال من مرحلة الخطورة إلى السلمية.

نظام مركزي

ويشير إلى أنه تم تطوير نظام مركزي متكامل يستقبل البحث الحيوي لجميع أجهزة المراقبة المرئية المنتشرة في إمارة أبوظبي على الطرقات الخارجية، ومن خلال المنصة هذه يتم عرض نظام تكاملي يوفر إنذارات ذكية، مثل إنذارات المركبات المطلوبة في حين تحركها والمركبات منتهية الترخيص، إضافة إلى رصد السائقين الخطرين بشكل لحظي بحيث يتم التعامل معهم بشكل آني.

مخالفات رقمية

ويقول إن هذه المنظومة تدعم منظومة المخالفات الرقمية التي يتم تحريرها إلكترونياً من دون أي تدخل بشري، مثل عدم ترك مسافة الأمان بين السيارات، ورصد المركبات الثقيلة التي تخالف التصاريح والأوقات المسموح بها للسير، كما يدعم النظام الأبحاث والمقترحات عبر كيفية توزيع الدوريات بطريقة منظمة، وليست عشوائية، واقتراح الأماكن التي تتمركز فيها عن طريق تحليل النقاط الساخنة والتنبؤ بحدوث جرائم فيها، أو حوادث مرورية، وهذا شيء يضمن سرعة الوصول إلى موقع الحدث بفاعلية. ويشير إلى أن هناك منظومة اسمها محاكاة حجم الحركة المرورية حيث تدعم من خلال التنبؤات حجم الحركة المرورية، وبالتالي بالإمكان رسم سيناريوهات متوقعة في حالة حدوث ازدحام مروري، أو صيانة على الطرق، وبالتالي إمكانية إدارة هذه المنظومة عبر التنبؤات المستقبلية الموجودة، وكذلك دعم وتوفير الطرق الأقصر للدوريات للوصول للأحداث قبل وقوعها، أو التعامل معها بصورة فائقة وفاعلية.

تحدٍ كبير

ويقول إن أبوظبي تصدّرت المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم للعام الخامس على التوالي، وهذا دليل على عيش أكثر من 200 جنسية على أرض الدولة في أمن وأمان، لكن الحياة في تطور مستمر، وذلك يفرض علينا تحدياً كبيراً، فعند ترك التكنولوجيا تتحكم في أمورنا يسهل على أصحاب النفوس الضعيفة استغلاها، وبالتالي تطورت صناعة السيارات وأصبحت ذاتية القيادة ومن الممكن اختراقها وتعطيلها.

مشاريع ومبادرات

ويوضح الشامسي أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي أطلقت مشاريع ومبادرات تتماشي مع خطتها لعام 2057 مثل منظومة السيناريوهات الأمنية والرصد الاستباقي المعنية بتحديد بيانات جميع المركبات الموجودة لدينا، وتحليل سلوك السائقين ومنظومة الأولويات الجنائية والتي من خلالها يتم رسم استراتيجية القيادة العامة في التعامل مع الجرائم واكتشافها، ومنظومة شدة الجريمة التي من خلالها يتم التعامل مع الجريمة على حسب نوعها وطبيعتها، ومنظومات تدعم تعزيز الأمن والأمان في أبوظبي مثل منظومة التنبؤ بالجرائم والبلاغات.

وظائف المستقبل

يقول الرائد الدكتور بخيت سالم العامري إنه تم رسم خريطة طريق للتخصصات الأمنية لوظائف المستقبل في شرطة أبوظبي، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وبالاستناد إلى تقارير عالمية ومحلية مبنية على أساس علمي، لضمان توافق الكفاءات والمورد البشري مع التوجهات الاستشرافية.

وبناء على ذلك يتم تحديد وظائف مستقبلية في تخصصات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتقنية البيانات الضخمة والآليات ذاتية القيادة والواقع المعزز وإنترنت الأشياء والبلوك تشين.

ويضيف، عززت شرطة أبوظبي عناصرها بمجموعة من التقنيات الحديثة القابلة للارتداء، من اجل أداء أفضل وأسرع دقة ومواءمة للمتغيرات الطارئة، أو تلك التي ستطرأ مستقبلياً.

ويشير إلى أن شرطي المستقبل هو شرطي مواكب للعصر يمتلك مهارات ومواهب مميزة، ويتم تطويره وفق معايير متقدمة وذكية، مؤكداً أن ملامح شرطة أبوظبي ترتكز على محورين، الأول محور المهارات والقدرات للتكيف مع المتغيرات المتوقعة في سوق العمل، والثاني هو الأدوات والمعني باستخدام التقنيات القابلة للارتداء والبدلات الذكية في العمليات الشرطية والأمنية، على سبيل المثال النظارات الذكية التي يمكن من خلالها التعرف إلى الوجوه، ومستشعرات الكشف عن المتفجرات، والبدلات الخاصة التي تقيس مستوى الإرهاق في الجسم، ومدى الجاهزية.