الخارجية السودانية: الملء الثانى لسد النهضة دون اتفاق قانونى خطر علينا

الشارقة - اميمة ياسر - عبرت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق، عن رغبة السودان في تنشيط العلاقات الثنائية مع دولة غانا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرة إلى أن سودان الثورة يعمل من أجل الشراكة في التنمية والاستثمار والتبادل التجاري.

و بحسب وكالة الانباء السودانية "سونا" ،قد أكدت الوزيرة خلال لقائها اليوم بالرئيس الغاني نانا أكوفو أدو خلال زيارتها إلى العاصمة الغانية "أكرا" ضمن الجولة الأفريقية الثانية لها لشرح موقف السودان من تطورات سد النهضة، وتعزيز علاقات السودان الخارجية مع الدول الأفريقية، أن غانا من الدول المهمة للسودان وأنه حريص على تفعيل علاقاته وتعاونه الإقليمي وانفتاحه الدولي والدخول في شراكات استراتيجية خاصة مع غانا التي تترأس المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا "الايكواس" وتستضيف الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية التابعة للاتحاد الافريقي.