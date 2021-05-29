شكرا لقرائتكم خبر عن دعم المشروعات الزراعية وتمكين المرأة اقتصاديا ضمن مستهدفات "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن برامج مبادرة حياة كريمة للإرتقاء بجودة حياة المواطن، العمل على تنمية القرى اقتصاديا، وتوفير كافة الظروف التى تشجع المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مما يسهم فى إشراك الريف بالخارطة الاقتصادية للدولة .

وشهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال الأسبوع الجارى، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة .

ونرصد المهام التى ستتركز عليها فى دعم الريف المصرى:

--تطبيق نموذج قرية واحدة منتج واحد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

- دعم المشروعات الزراعية بمختلف أنواعها خاصة فى المناطق الحدودية والوجه القبلى .

-مساندة المرأة الريفية ومساعدتها على تنفيذ مشروعات من المنزل .

-دعم أصحاب المشروعات العاملة فى القطاع الزراعى بالاستفادة من خدمات الجهاز.

-دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مجالات الإنتاج والتصنيع الزراعى.

-الاستفادة من خبرات الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة فى تنمية المناطق الريفية.

-إعداد ورش عمل لتوعية السيدات بالمشروعات التى يمكن تنفيذها وإدارتها بالمنزل.