التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه جنوب السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وأكد التحالف، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الجمعة، استمرار الميليشيا الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

وقبل أيام، أعلن الدفاع المدني السعودي، عن سقوط مقذوفات أطلقتها ميليشيا الحوثي من اليمن باتجاه جازان دون إصابات.

يذكر أن الميليشيات الحوثية، كانت قد كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالمملكة العربية السعودية في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.