«الصحة العالمية»: انتهاء الوباء مرهون بتطعيم 70% من سكان العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - كوبنهاغن (وكالات)

حذّر مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه، أمس، من أنه لن يكون بالإمكان تجاوز «كوفيد-19» قبل تطعيم 70 في المئة من سكان العالم.

وقال كلوغه: «سينتهي الوباء عندما نصل إلى نسبة تطعيم قدرها 70 في المئة على الأقل»، مشيراً إلى أن وتيرة التحصين لا تزال «بطيئة جداً» في أوروبا، حيث تزيد شدة عدوى النسخ المتحوّرة من الفيروس من حدة القلق.

كما أعرب عن قلقه حيال المستوى المرتفع لانتقال العدوى بالنسخ المتحوّرة لفيروس كورونا، وقال: نعرف مثلاً بأن «بي.1617»، في إشارة إلى النسخة المتحوّرة الهندية، أشد عدوى من «بي.117»، أي النسخة المتحوّرة البريطانية، التي كانت في الأساس معدية أكثر من النسخة السابقة من الفيروس، لكنه شدد على أن اللقاحات فعّالة ضد النسخ المتحورة الحالية من الفيروس.

وأكد على ضرورة تسريع وتيرة التطعيم لوضع حد للوباء، الذي طال أمده «أكثر مما كان متوقعاً». وأفاد قائلاً: «خلال أي وباء، السرعة مهمة»، مشيراً إلى غياب هذا العامل في بداية انتشار «كوفيد-19».

وتابع: «الوقت يدهمنا، وعلينا تسريع وتيرة حملة التطعيم، وزيادة عدد اللقاحات المتاحة».

وفي هذه الأثناء، أعلنت الآلية العالمية لتأمين لقاحات للدول الفقيرة «كوفاكس» أنّها بحاجة إلى ملياري دولار إضافية بحلول 2 يونيو لكي تتمكّن من تأمين لقاحات لـ30 في المئة من السكّان في 92 دولة فقيرة. وقالت كوفاكس في نداء عاجل: «نحتاج إلى ملياري دولار إضافية حتى نتمكّن من زيادة تغطية التطعيم إلى 30 في المئة من السكّان»، في أفقر الدول التي تتلقّى اللّقاحات مجّاناً.إلى ذلك، سجلت الهند، أمس، حصيلة إصابات يومية منخفضة قياسية، بلغت 186364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أدنى زيادة يومية منذ 14 أبريل، بينما سجلت 3660 وفاة.