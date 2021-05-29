هزة بقوة 5 درجات تضرب إيران

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تضرب يومياً هزات أرضية مدن إيرانية، إذ ضربت مساء الجمعة هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مدينة بابا منير بمحافظة فارس جنوب إيران. وسجلت الهزة على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، فيما لم ترد حتى الآن أية أنباء عن خسائر محتملة.

وضربت منذ عدة أيام هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ميناء كنغان في محافظة بوشهر جنوبي إيران. وقبلها في 18 أبريل الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ميناء غناوة بمحافظة بوشهر الإيرانية.