قائد المجلس العسكري هاشمي غويتا رئيساً لمالي

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اجتمع قائد الانقلاب في مالي اسيمي كويتا مع ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وبعض القوى الاجتماعية والدينية. وعيّن المجلس الدستوري العقيد أسيمي كويتا رئيسا للدولة، كما وسيكلف الرئيس الانتقالي الجديد كوكالا ميغا بتشكيل حكومة.

كما سيتم تشكيل حكومة مالي باتفاق مع “حركة الخامس من يونيو”. ووسط حماية جنود موالين للسلطة العسكرية في مالي، تظاهر الآلاف وسط باماكو، الجمعة، للمطالبة بانسحاب القوات الفرنسية وبتدخل عسكري روسي في بلادهم، وانتشرت الأعلام الروسية مع المالية وعلت الهتافات والشعارات المعادية لفرنسا.

وتم اعتقال الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء الإثنين في ثكنة “كاتي” على بعد 15 كلم من العاصمة حتى قبولهما الاستقالة مقابل الإفراج عنهما بوساطة إفريقية.

ودعت الأمم المتحدة وأميركا وفرنسا الانقلابيين في مالي إلى العودة لثكناتهم ووجهت لهم إنذارا بإمكانية فرض عقوبات عليهم تشمل تجميد أموالهم وحظر السفر.

ويسود توجس من تداعيات سلبية محتملة للأوضاع السياسية والأمنية المتوترة في مالي على الحرب التي تخوضها قوى إقليمية ودولية على الإرهاب في هذا البلد الذي يعاني من الانقلابات العسكرية ونشاط عنيف لجماعات متطرقة من بينها القاعدة وداعش.