بينهم أطفال.. إنقاذ أكثر من مئتي مهاجر قبالة السواحل التونسية

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

تمكنت قوات جيش البحر وخفر السواحل التونسية من إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة السواحل التونسية اليوم الجمعة، كانوا يبحرون باتجاه السواحل الأوروبية.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان لها أن المجموعة الأولى التي جرى انقاذها تضم 158 مهاجرا بينهم تونسيون و”أفارقة” لم تحدد جنسياتهم وتتراوح أعمارهم بين 15 و37 عاما، إضافة إلى رضيعين.

وأضافت الوزارة أنهم “أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين 27 و28 أيار انطلاقا من سواحل سيدي منصور بصفاقس في اتجاه الفضاء الأوروبي”.

كما تمكّنت قوات خفر السواحل في نفس اليوم من إنقاذ 104 مهاجرين من جنسيات تونسية ومغربية وسودانية ومصرية وغانية بالسواحل الجنوبية لمحافظة صفاقس تراوح أعمارهم بين 15 و40 عاما.

وأفاد المهاجرون أنهم أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين 25 و26 أيار من سواحل زوارة الليبيّة “بنيّة اجتياز الحدود البحريّة خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي”، على ما نقلت الوزارة.

وتمّ نقل المهاجرين نحو القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس ليتم تسليمهم لاحقا إلى الحرس الوطني لاستكمال الاجراءات القانونية في شأنهم.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان الجمعة أنها تمكنت من توقيف 219 شخصا حاولوا تنظيم رحلات غير قانونية من سواحل مدن في شمال وشرق البلاد.