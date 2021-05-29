هذا ما يفعله “حزب الله” لحماية أنبوب نفط استولت عليه إيران في سوريا!

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

يستمر حزب الله في تنفيذ أجندات خارجية في دول الجوار، تهدف لحماية أنظمة غير شرعية أو مليشيات متمردة على قرارات دولها.

وفي جديد تلك التدخلات ما كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارضعن سعي حزب الله وميليشيات أخرى مدعومة من طهران في سوريا، لتجنيد العشرات من السكان المحليين لحماية خط أنابيب ينقل النفط من الحدود السورية العراقية وصولا لمدينة حمص غربي البلاد.

وقال المرصد في بيان نشر على موقعه الرسمي إن 250 شخصا من مدينة حمص تم تجنيدهم بدعم حزب الله اللبناني “لحماية خط النفط التابع للإيرانيين والممتد من الحدود السورية-العراقية وصولا إلى حمص”.

وفي تصريح لموقع الحرة قال رئيس المرصد رامي عبد الرحمن إن الأنبوب هو جزء من خطوط أنابيب “كركوك-بانياس”، ويقع في مناطق نفوذ إيران في سوريا.

وأضاف المرصد أن “عمليات التجنيد مستمرة منذ مارس الماضي، وذلك من قبل جمعية خيرية في الظاهر وبدعم مبطن وكامل من قبل الميليشيات الموالية لإيران وعلى رأسها ميليشيا حزب الله اللبناني”.

يشار إلى أن خط الأنابيب النفطي الوحيد بين العراق وسوريا متوقف منذ عدة سنوات، وكان في السابق يربط حقول النفط في كركوك بميناء بانياس السوري، ويمر عبر حمص.